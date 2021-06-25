اللجنة البارالمبية تحتفل بـ «اليوبيل الفضي»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تحتفل اللجنة البارالمبية الإماراتية باليوبيل الفضي بعد مرور 25 سنة على انطلاق مسيرة الرياضة البارالمبية الإماراتية التي منحتها الدولة اهتماماً ورعاية خاصة.

وقالت اللجنة، في بيان، أمس: «بكل الفخر والاعتزاز اليوم نحتفل بمؤسسة عريقة ومدرسة للتحدي والعزيمة دامت ربع قرنٍ من الزمان على إنشائها، فهي تضرب مثلاً للبشرية جمعاء، وهي نموذج يحتذى به يتمثل في فرسان الإرادة على يد قيادة رشيدة أعطت كلَّ ما تستطيع لشعبٍ تفانى في أداء الواجب قبل أن يستحق ما له من حقوق». وأضافت: «نتباهى اليوم بأبطالٍ قلّ أن يجود الزمان بأمثالهم في التحدّي والإصرار والتغلب على أقسى الظروف وأصعبها. ونفخر بأن أبناء هذا الوطن من ذوي الهمم كانوا في صدارة المشهد الرياضي الوطني، رافعين راية الوطن عاليةً خفاقة في المناسبات والمحافل التي يشهد عليها العالم أجمع، واليوم ونحن نحتفل باليوبيل الفضي للجنة البارالمبية الإماراتية نتذكر معاً ما قام بع جميع المنتسبين لهذه المنظمة المرموقة، ونشهد على العمل الدؤوب الذي لا يتوقف لحصد المزيد من الألقاب».

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