رابطة المحترفين تحدد موعد حفل قرعة الموسم الجديد

المصدر:
  • أبوظبي-الامارات اليوم.
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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن موعد حفل قرعة الموسم الرياضي الجديد الذي تحدد يوم 30 الجاري (الأربعاء المقبل).

وقالت الرابطة أن مجلس إدارتها عقد اجتماعه الدوري الثاني عشر لموسم 2020-2021، امس (الأربعاء) بتقنية الاتصال المرئي "عن بعد" برئاسة عبدالله الجنيبي واطلع على التحضيرات لاجتماع الجمعية العمومية العادي للموسم الرياضي 2020-2021، الذي سيقام مساء الأحد المقبل 27 الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي "عن بعد" بحضور ممثلي الأندية المحترفة الـ 14، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية الصحية في الدولة.

وحضر الاجتماع أيضا كل من:  نائب الرئيس جمال المري، محمد اليماحي، حسن طالب، طارق الشبيبي، سعيد الكعبي، جواهر السويدي أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي ليد الحوسني ومستشار تطوير الأعمال د. خالد محمد عبدالله.

 

 

 

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