رابطة المحترفين تحدد موعد حفل قرعة الموسم الجديد

المصدر: أبوظبي-الامارات اليوم.



أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن موعد حفل قرعة الموسم الرياضي الجديد الذي تحدد يوم 30 الجاري (الأربعاء المقبل).

وقالت الرابطة أن مجلس إدارتها عقد اجتماعه الدوري الثاني عشر لموسم 2020-2021، امس (الأربعاء) بتقنية الاتصال المرئي "عن بعد" برئاسة عبدالله الجنيبي واطلع على التحضيرات لاجتماع الجمعية العمومية العادي للموسم الرياضي 2020-2021، الذي سيقام مساء الأحد المقبل 27 الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي "عن بعد" بحضور ممثلي الأندية المحترفة الـ 14، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية الصحية في الدولة.

وحضر الاجتماع أيضا كل من: نائب الرئيس جمال المري، محمد اليماحي، حسن طالب، طارق الشبيبي، سعيد الكعبي، جواهر السويدي أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي ليد الحوسني ومستشار تطوير الأعمال د. خالد محمد عبدالله.

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