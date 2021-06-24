دوري «أم الإمارات» للجوجيتسو ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق اليوم الجولة الرابعة من دوري «أم الإمارات» للجوجيتسو في صالة أرينا – بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة واسعة من لاعبات أندية وأكاديميات الدولة.

وتشهد الجولة منافسات في ثلاث فئات، هي الناشئات (تحت 16 عاماً)، والشابات (تحت 18 عاماً)، والكبار (فوق 18 عاماً). وتملك أندية الوحدة والعين والجزيرة والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وأكاديمية بالمز الرياضية فريق 777 أفضلية نسبية، كونها حافظت على مستويات ثابتة خلال الجولات الثلاث الأولى، وجمعت أكبر قدر من النقاط.

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