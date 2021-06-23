شباب الأهلي يهزم الكويت ومدربه السابق ويتصدّر «السلة الخليجية»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

وجّه شباب الأهلي رسالة قوية إلى مدربه السابق، الألماني بيتر شومرز، بفوز «فرسان دبي» على ضيفه الكويت الكويتي بقيادة شومرز، بفارق أربع نقاط، وبنتيجة «87-83»، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس، ضمن الجولة الرابعة من الدور التمهيدي في بطولة الأندية الخليجية الأبطال لكرة السلة.

وبنتائج الجولة، دخل شباب الأهلي شريكاً في صدارة الترتيب العام مع الأهلي البحريني، الذي اختتم مبارياته في التمهيدي بالفوز على النصر السعودي «94-84»، فيما أسفرت الخسارة الأولى للكويت عن تراجعه إلى المركز الثالث، برصيد خمس نقاط، مع تبقي مباراة له، وليحتل النصر السعودي المركز الرابع برصيد أربع نقاط، والشمال القطري خامساً برصيد ثلاث نقاط.

ونجح شباب الأهلي في تحقيق انتصاره بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني، ومن ثم الربع الرابع بواقع «23-22 و19-17 و24-17»، فيما اكتفى الكويت بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث بواقع «27-21».

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