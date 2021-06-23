عملية جراحية ناجحة للحكم السابق محمد عبدالكريم

المصدر: منصور السندي ■ دبي

أجرى الحكم الدولي السابق في كرة القدم محمد عبدالكريم الزرعوني، بمستشفى راشد في دبي، أمس، عملية جراحية ناجحة لاستئصال ورم في عظمة الرأس، علماً أن محمد عبدالكريم يُعد من الحكام المميزين واعتزل التحكيم في عام 2015، بعد مسيرة طويلة حافلة بالعطاء لنحو 21 عاماً قاد خلالها العديد من المباريات المهمة والحاسمة.

وكان عبدالكريم قال في وقت سابق لـ«الإمارات اليوم» إنه سيخضع لعملية جراحية في الرأس، مطالباً الجميع بالدعاء له بالشفاء التام.

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