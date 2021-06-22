الأهلي البحريني ينجو من مصيدة النصر السعودي في "خليجي السلة"

المصدر: جوني جبور - دبي

نجى الأهلي البحريني من التعثر أمام النصر السعودي، بعد أن قلب الفريق البحريني تأخره مع نهاية الشوط الأول بفارق ستة نقاط، وبنتيجة "49-43"، إلى انتصارٍ مع نهاية اللقاء بفارق 10 نقاط وبنتيجة "94-84"، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، لحساب الجولة الرابعة وما قبل الختامية في الدور التمهيدي لبطولة الأندية الخليجية الابطال لكرة السلة، المقامة حالياً في نسختها الـ 40 بضيافة نادي شباب الأهلي في دبي، وتمتد حتى 26 يونيو الجاري.

وبنتائج اللقاء، أنهى الأهلي البحريني مشواره في الصدارة المؤقتة للدور التمهيدي برصيد ستة نقاط من انتصارين ومثلهما خسارة، فيما ظل النصر في المركز الرابع برصيد أربعة نقاط من فوز وحيد وهزيمتين، مع تبقي مباراة أخيرة للفريق السعودي في ختام التمهيدي تجمعه غدٍ مع الكويت الكويتي.

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