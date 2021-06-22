100 لاعبة في الجولة قبل الأخيرة من دوري «أم الإمارات» للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تستضيف صالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي بعد غدٍ، الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من دوري «أم الإمارات» للجوجيتسو، بمشاركة نحو 100 لاعبة من داخل الدولة، أكثرهن من المحترفات على الساحة المحلية والدولية.

وتشهد الجولة الرابعة من البطولة منافسات في ثلاث فئات، هي الناشئات (تحت 16 عاماً)، والشابات (تحت 18 عاماً)، والكبار (فوق 18 عاماً). وأصبحت حظوظ أندية الوحدة والعين والجزيرة والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وأكاديمية بالمز الرياضية فريق 777 كبيرة في الوقوف على منصة التتويج بعد الأداء القوي خلال الجولات الماضية.

وقال مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو، مبارك المنهالي «إن الجولة ما قبل الأخيرة من دوري (أم الإمارات) للجوجيتسو، تتمتع بأهمية كونها تشّكل ملامح البطل لهذه البطولة الغالية في حلتها الجديدة».

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