«جوبيلي» يخطف لقب كأس الوثبة في مونتبان

المصدر: مونتبان ■ الإمارات اليوم

خطف الجواد «جوبيلي دوجورا»، لجاي أوثر، لقب كأس الوثبة ستاليونز بري فرناند فلوتيه، الذي جري بمضمار مونتبان الفرنسي، أول من أمس، وبلغت جائزته 12 ألف يورو، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

وشارك في السباق 11 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، وتميزت بالإثارة والقوة، قبل أن يتفوق البطل «جوبيلي دوجورا» بإشراف أي بابون وقيادة الفارسة ليللي لو بمب، بفارق رأس عن «رايسك توت» بقيادة مكسيم فولون.

وقطع البطل مسافة السباق البالغ طوله 2250 متراً، في زمن وقدره 2:37:00 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «سيلتيك تالوت» بقيادة أنطوني واريل.

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