طرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للفورمولا 1 في أبوظبي

من سباقات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي. من المصدر

المصدر:
  • أبوظبي ■ الإمارات اليوم
التاريخ:

أعلنت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، طرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي لعام 2021.

وتستضيف حلبة مرسى ياس فعاليات عطلة أسبوع السباق في هذا الموسم، بين 9 و12 ديسمبر المقبل، حيث تنطلق شارة بداية السباق الختامي لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا 1 على مسارها يوم الأحد.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان أمس: «تتوافر تذاكر السباق بعدد محدود، ويحث المنظمون الراغبين في حضور هذا الحدث المميز على المسارعة لحجز تذاكرهم عبر الموقع الرسمي لحلبة مرسى ياس».

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