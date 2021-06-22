طرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للفورمولا 1 في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، طرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي لعام 2021.

وتستضيف حلبة مرسى ياس فعاليات عطلة أسبوع السباق في هذا الموسم، بين 9 و12 ديسمبر المقبل، حيث تنطلق شارة بداية السباق الختامي لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا 1 على مسارها يوم الأحد.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان أمس: «تتوافر تذاكر السباق بعدد محدود، ويحث المنظمون الراغبين في حضور هذا الحدث المميز على المسارعة لحجز تذاكرهم عبر الموقع الرسمي لحلبة مرسى ياس».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news