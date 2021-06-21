البطولة الودية الدولية للكرة الشاطئية تنطلق اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق اليوم في الملعب الرملي بمقر اتحاد كرة القدم فعاليات البطولة الودية الدولية لكرة القدم الشاطئية، التي ينظمها اتحاد كرة القدم للفترة من 21 إلى 26 يونيو الجاري بمشاركة ثلاثة منتخبات هي: الإمارات، عُمان والسنغال.

وقال اتحاد الكرة في بيان أمس: «اعتمدت اللجنة المنظمة جدول مباريات البطولة التي ستلعب بنظام الدوري من دورين، إذ يلتقي في اليوم الأول (الإثنين) منتخبا عُمان والسنغال، وفي يوم الثلاثاء يواجه منتخبنا شقيقه المنتخب العُماني، على أن يواجه منتخب السنغال يوم الأربعاء في ختام الدور الأول».

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