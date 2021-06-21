المهيري يكسب قفز الحواجز «الصيفي»

المصدر: الختم ■ الإمارات اليوم

أحرز الفارس حميد المهيري، بالجواد «دبي دو فا» من إسطبلات الشراع، الفوز في أهم أشواط قفز الحواجز في الأسبوع الثاني من البرنامج الصيفي، الذي ينظمه اتحاد الفروسية في الصالات المغطاة مكيفة الهواء، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، ولونجين راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز.

وجاء فوز المهيري بعد تألقه في الشوط المفتوح بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وحلّ محمد الرميثي مع الفرس «كارامبا» ثانياً، وهشام غريب بالجواد «إيلوي» من نادي الشارقة للفروسية ثالثاً.

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