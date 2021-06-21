شباب الأهلي يعتلي صدارة «خليجي السلة»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

اعتلى شباب الأهلي بفوزه على ضيفه الأهلي البحريني بفارق 13 نقطة، وبنتيجة «105-92»، صدارة الدور التمهيدي لبطولة الأندية الخليجية الأبطال لكرة السلة، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس، لحساب ختام الجولة الثانية، في البطولة المقامة حالياً في دبي حتى 26 يونيو الجاري.

كما شهدت الجولة، تحقيق الكويت الكويتي لانتصاره الثاني على التوالي، بفوزه على الشمال القطري بنتيجة «96-84»، في مباراة تجرع فيها فريق الشمال خسارته الثالثة على التوالي، وباتت حظوظه صعبة في العبور إلى المربع الذهبي.

وبنتائج الجولة، تشارك فريقا شباب الأهلي والكويت الكويتي مع الأهلي البحريني في صدارة الترتيب العام برصيد أربع نقاط لكل منها، وإنما مع مباراة أقل لشباب الأهلي والكويت، فيما أودت خسارة الشمال القطري للدخول شريكاً على صعيد رصيد النقاط الثلاث والمركز الأخير مع النصر السعودي المرتاح في هذه الجولة.

ونجح شباب الأهلي في انهاء الربع الأول متقدماً بفارق ست نقاط وبنتيجة «23-17»، قبل أن يتمكن من الحفاظ على الفارق حتى نهاية الفترة الثالثة بانتهاء الربعين الثاني والثالث بالتعادل «27-27 و28-28»، لتدخل المباراة في فترتها الرابعة والحاسمة، والتي استفاد من خلالها «فرسان دبي» من فارق اللياقة البدنية، والنجاح مجدداً في الابتعاد بفارق النقاط وحسم نتيجة الربع الرابع «27-20» والفوز بالمباراة. وفي ثانية المباريات، نجح لاعبو الكويت الكويتي في ضمان الفوز بنيلهم الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني، ومن ثم الربع الثالث بواقع «32-23 و31-18 و17-16»، فيما اكتفى لاعبو الشمال في نيل الأفضلية بنتيجة الربع الرابع «27-16» التي لم تكن كافية للعودة بنتيجة المباراة.

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