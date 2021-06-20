بالفيديو: ماذا تناول الساحر رونالدينيو على مائدة بوراك في دبي

المصدر: متابعات - محمد الحتو

واصل الشيف بوراك استقباله لنجوم كرة القدم العالميين بمطعمه في دبي، فبعد "الدون" البرتغالي كريستيانو رونالدو، والظهير البرازيلي مارسيلو، والهولندي سيدورف، جاء الدور على "ساحر السامبا" رونالدينيو الحاصل على الإقامة الذهبية في "دانة الدنيا".

ونشر بوراك على حساباته في موقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديو لحفل استقباله عملاق برشلونة وميلان وباريس سان جيرمان السابق رونالدينيو، أظهرت تفاعل اللاعب وعائلته مع مأكولات بوراك من أطباق اللحوم المشوية وقالب الحلوى الكبير الذي يحمل صورة رونالدينيو أحد أهم أساطير كرة القدم وأكثرهم مهارة وإمتاعاً.

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