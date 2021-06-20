«الرابطة» و«الأندية» تبحثان تحضيرات الموسم.. والأولوية لدعم المنتخب

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

بحثت رابطة المحترفين الإماراتية مقترح أجندة بطولات الموسم المقبل للمحترفين، 2021-2022، خلال الاجتماع الدوري الخامس، الذي عقدته مع المديرين التنفيذيين في الأندية، الخميس الماضي، بحضور عضو مجلس إدارة الرابطة رئيس اللجنة الفنية، حسن طالب المري، والمدير التنفيذي للرابطة، وليد الحوسني، وممثلي الأندية الـ14.

وأكدت الرابطة، في بيان صحافي، على منح الأولوية لدعم المنتخب الوطني، المقبل على المشاركة في المرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022. وتم في الاجتماع مناقشة مقترح أجندة الموسم المقبل، الذي تم إعداده عبر اجتماعات تنسيقية عدة مع اتحاد الكرة، ومراعاة لطلبات مدرب المنتخب ولجنة المنتخبات أن يبدأ في 19 أغسطس المقبل، قبل انطلاق التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم، وفيما طلبت الأندية دراسة بعض الملاحظات لمناقشتها خلال 48 ساعة المقبلة، ثم إرسالها للرابطة التي ستناقشها بدورها مع اتحاد الكرة، وأكدت الرابطة والأندية أهمية دعم مسيرة المنتخب كأولوية وطنية، ووفق الغايات التي تتطلع إليها منظومة الاحتراف في كرة القدم الإماراتية.

وتم الاطلاع في الاجتماع على تحضيرات الجمعية العمومية، المقررة في 27 الجاري، وتمت مناقشة مقترحات الأندية بخصوصها، وتطرق الاجتماع إلى مشروعات التراخيص والتطوير، واستعراض تقرير الترخيص المحلي للموسم المقبل أيضاً.

كما تم عرض تحديث برنامج بناء القدرات، الذي تنظمه الرابطة لتأهيل العاملين في قطاع كرة القدم، وتحديداً مستجدات دورة المديرين التنفيذيين ودورة مديري الموارد البشرية، كما تم الاطلاع على مستجدات الوحدتين الثالثة والرابعة، الخاصة بمديري التسويق ومديري المنصات الرقمية، ورفع الاجتماع توصية بتعيين المدقق الخارجي المستقل للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021، على أن يتم الاعتماد النهائي في اجتماع الجمعية العمومية المقبل، كما رفع توصية بتجديد عقد الوكيل الضريبي الحالي لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، اعتباراً من الأول من يوليو 2021، وذلك بعد أن أظهر استبيان الرأي نسبة عالية من الرضا العام عن خدمات الوكيل الضريبي.

• الاجتماع تابع تحضيرات الجمعية العمومية المقررة في 27 الجاري.

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