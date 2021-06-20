«فلاش دو فاوست» ينشد لقب كأس الوثبة في فرنسا اليوم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يحتضن مضمار مونتبان الفرنسي، عصر اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز بري فرناند فلوتيه، لمسافة 2250 متراً، البالغة جائزته 12 ألف يورو، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويشارك في السباق (11) خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها «فلاش دو فاوست» لجاي نيفنس، و«رايسك توت» لاستيفان شازيل، و«إتش إم صنديد» لندا موصلي، و«سبيليا» لإسطبلات إم إل، وربما تأتي المفاجأة من الخيول الجديدة. وتعود سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، برعاية المهرجان العالمي، إلى مضمار دو أنتيلا في مقاطعة غاليسيا الإسبانية، الذي يحتضن السباق البالغ طوله 1600 متر، وجائزته (5000) يورو، وتشارك فيه (7) خيول في سن ثلاث سنوات فقط.

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