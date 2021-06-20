«السلة الخليجية» تعيد الألماني شومرز إلى ذكريات 26 بطولة مع شباب الأهلي

المصدر: جوني جبور ■ دبي

قال مدرب فريق الكويت الكويتي، الألماني بيتر شومرز، إنه سعيد بالعودة إلى صالة ناديه السابق شباب الأهلي، الذي حقّق معه 26 بطولة بين 2012 و2017، من ضمنها ثلاثة ألقاب خليجية، وذلك حين يقود فريقه الحالي للمنافسة على لقب بطولة الأندية الخليجية، التي تقام في ضيافة صالة نادي شباب الأهلي، وتستمر حتى 26 الجاري.

وقال شومرز لـ«الإمارات اليوم»: كنت حريصاً فور وصولي دبي، على زيارة النادي، ولقاء لاعبي «فرسان دبي» الذين ربطتني بهم علاقة قوية، وحققنا ألقاباً عديدة محلياً وخارجياً. وأضاف: «كانت سعادتي كبيرة برؤية قائد الفريق سعيد عتيق، في منصبه الجديد مساعداً للمدرب، بجانب محمد عبداللطيف الذي بات نجماً موهوباً، وقيس عمر الذي لطالما اكتسب ثقتي بتشكيلة الفريق على صعيد الارتكاز، والشقيقين سعيد ومحمد مبارك، صانعي الألعاب، وغيرهم من الأسماء والتي حققنا معاً إنجازات كبيرة».

وأضاف: الواقعية ستفرص نفسها على أرضية الملعب، فأصدقاء الأمس هم منافسو اليوم، ونحن جاهزون لخوض التحدي، في ظل الرغبة القوية للاعبي الكويت، في استعادة اللقب الخليجي الغائب عن خزائن الأندية الكويتية، منذ أن توج فريقي الحالي الكويت في خليجي 2003.

وتابع: «المهمة تكون دائماً صعبة في مواجهة صاحب الضيافة، إلا أنني سأستعين بمفاتيح عديدة في اللقاء، ومن ضمنها معرفتي السابقة بإمكانات لاعبي شباب الأهلي». واختتم: غالبية الفرق لن تكشف عن كامل أوراقها في الدور التمهيدي، ونتطلع إلى تقديم الأداء الذي يرضي جمهور الكويت الكويتي.

في جانب آخر، يسعى شباب الأهلي، اليوم، إلى تأمين صدارة الدور التمهيدي حين يواجه في السادسة والنصف عصراً، الأهلي البحريني، في لقاء يسعى من خلاله كلا الطرفين، إلى حصد الانتصار الثاني على التوالي، عقب فوز «فرسان دبي»، في المباراة الافتتاحية على النصر السعودي «98-93»، وتحقيق الفريق البحريني، لفوزٍ صعب على «الشمال القطري»، بواقع «97-93».

مواعيد مباريات اليوم

- الساعة 16:00 – الشمال القطري X الكويت الكويتي.

- الساعة 18:30- شباب الأهلي X الأهلي البحريني.

• المواجهة المرتقبة بين الكويت بقيادة شومرز وشباب الأهلي ستكون الثلاثاء المقبل.

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