العربي يجدد عقد المدرب محمد جلبوت

المصدر: محمد فاضل - أم القيوين

جددت إدارة النادي العربي عقد المدرب المواطن محمد جلبوت لسنة جديدة، ليستمر في قيادة الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى. وجرت مراسيم تجديد العقد اول من امس، بحضور المدير التنفيذي للنادي عبد الله جنزول.

وتقدم المدرب بالشكر لمجلس ادارة النادي، وقال لـ"الإمارات اليوم": سعيد بمكاسب الموسم الماضي وبتجديد الثقة بالتواجد مدربا للفريق وللاستمرار بالعمل بما يخدم تطلعات واهداف النادي ولدينا مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على الدفاع عن الوان الفريق وطموحنا دائما نحو الافضل. يذكر أن العربي انهى الموسم الماضي لدوري الهواة في المركز السادس برصيد 28 نقطة، وهو نفس رصيد صاحب المركز الخامس دبا الحصنـ بعد ان حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 7 مثلها.

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