السويد تهزم سلوفاكيا وتقترب من ثمن النهائي

المصدر: سان بطرسبورغ ■ أ.ف.ب

عززت السويد حظوظها في التأهل إلى ثمن نهائي كأس أوروبا في كرة القدم بارتقائها إلى الصدارة، بعد فوزها على سلوفاكيا 1-صفر، أمس، على ملعب «كريستوفسكي» في سان بطرسبورغ في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

ويدين المنتخب السويدي بفوزه الأوّل في هذه النسخة بعد تعادل سلبي في مباراته الافتتاحية أمام إسبانيا، إلى لاعب وسط لايبزيغ الألماني إميل فورسبرغ صاحب هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

في المقابل، مني المنتخب السلوفاكي بخسارته الأولى بعد فوزه على بولندا المنقوصة عدداً 2-1، ليتجمد رصيده في المركز الثاني مؤقتاً برصيد ثلاث نقاط، بانتظار ما ستسفر عنه مباراة إسبانيا وبولندا اليوم.

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