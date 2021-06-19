تغطية

عبّر مشجعون لأندية الهواة عن رغبتهم في زيادة التغطية الإعلامية لمنافسات الموسم المقبل، من خلال الاستعداد المبكر، ويطلبون عقد ورش عمل بين القنوات التلفزيونية والأندية لتحقيق هذا المطلب.

لاحج

كشف لاعب حتا السابق، لاحج صالح حبوش، لـ«الإمارات اليوم»، عن وجود مفاوضات يجريها وكيل أعماله مع نادي كلباء للانضمام إليه، وتمثيله في دوري الخليج العربي.

تأجيل

يتجه اتحاد لعبة جماعية إلى تأجيل الجمعية العمومية العادية، ريثما ينتهي من تعديل نظامه الداخلي، للمواءمة مع نظام «الحوكمة للاتحادات الرياضية»، الذي أطلقته الشهر الماضي الهيئة، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية.

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