خورفكان يجدد عقد «ديدا» لموسمين

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم، في بيان صحافي على حساب النادي في «تويتر»، عن تجديد عقد حارس الفريق الأول أحمد محمود «ديدا»، بعقد لموسمين. وكان «ديدا» انتقل إلى خورفكان في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وتمكن من لعب دور حاسم ومؤثر في نجاح الفريق بالبقاء في دوري الخليج العربي، وتحقيقه المركز العاشر. ويعد خورفكان سابع نادٍ يلعب له ديدا، حيث سبق له تمثيل أندية بني ياس والوصل والشارقة والشباب (سابقاً) وشباب الأهلي، وآخر محطة قبل خورفكان كانت مع نادي حتا.

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