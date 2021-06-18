23 لاعباً في قائمة المنتخب بكأس العرب للشباب

المصدر: الإمارات اليوم

تغادر بعثة المنتخب الوطني للشباب مواليد 2003 اليوم إلى مصر للمشاركة في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم للفترة من 20 يونيو إلى 6 يوليو المقبل بمشاركة 16 منتخباً. وتضم بعثة منتخبنا 23 لاعباً هم : سلطان عادل محمد (اتحاد كلباء) مبارك بني زامه ، محمد أحمد اليماحي ، محمد عبدالله الوافي (الجزيرة) خالد توحيد محمد ، علي طاهر إبراهيم ، ضاري فهد المازم (الشارقة) إبراهيم حسن النوبي ، عبداللطيف صالح الدوسري ، يوسف إبراهيم البلوشي (شباب الأهلي) حمد عبدالله المقبالي (الفجيرة) بلال علي الجسمي ، حسن عبدالله لنجاوي ، أحمد جاسم البلوشي ، علي عبدالعزيز البلوشي (النصر) سعيد أحمد العامري ، عبدالله أحمد عبدالله ، خالد ناصر الجابري ، منصور سعيد المنهالي ، علي محمد المصعبي ، (الوحدة) ، عبدالله بدر مرزوق (الوصل) خالد صالح السعدي ، عيسى خلفان الحراصي (العين) .

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات المغرب ، طاجيكستان وجيبوتي ، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر ، والمجموعة الثالثة السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر ، والمجموعة الرابعة تونس واليمن والسعودية وأوزبكستان .

ويفتتح منتخبنا مشواره في البطولة بمواجهة منتخب جيبوتي يوم 20 يونيو ، ويلتقي في المباراة الثانية مع منتخب طاجكستان يوم 23 ، ويواجه منتخب المغرب في المباراة الثالثة والختامية لمرحلة دور المجموعات .

ووفق نظام البطولة يتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي ستُلعب مبارياته يومي 29 و 30 من الشهر الجاري، وتتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة إلى الدور نصف النهائي للبطولة, الذي يقام يوم 3 يوليو المقبل ، على أن يتأهل الفائزان للمباراة النهائية المحدد لها يوم 7 يوليو.

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