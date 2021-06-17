شباب الأهلي لليد يتعاقد مع الفرنسي سياكام

المصدر: جوني جبور - دبي

أبرمت إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي نادي شباب الأهلي، أولى صفقات الموسم الجديد 2020-2022، وذلك بالتعاقد مع الدولي الفرنسي أيروان سياكام، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد.

وحرص المدير التنفيذي في إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، الدكتور ماجد سلطان، على توقيع العقد مع الفرنسي سياكام، الذي بدأ مشواره مع فريق ليل الفرنسي، قبل أن ينتقل بين عدة أندية فرنسية أخرى، أهمها دانكرك، وكراتي، وأخرها شامبيري، وحقق معها العديد من البطولات.

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