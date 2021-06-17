ثنائية لخيول «غودولفين» في ثاني أيام مهرجان «رويال آسكوت»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

حققت خيول «غودولفين»، أمس، انتصارين مستحقين، في ثاني أيام مهرجان «رويال آسكوت» الملكي البريطاني العريق، المقام حالياً في نسخته الـ310، ويمتد حتى السبت المقبل، إذ فاز المهر «كيماري» بإشراف المدرب شارلي آبلبي بلقب سباق «كوين فاز» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» لمسافة 2800 متر عشبي، واتبع بانتزاع الجواد «رييل وورد» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور للقب سباق «رويال هانت كاب» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر عشبي.

وأهدت ثنائية «غودولفين»، الإمارات، لقبها الرابع في النسخة الحالية من مهرجان «رويال آسكوت»، بعد أن شهد اليوم الافتتاحي، أول من أمس، فوز المهر «بالاس بيير» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بلقب سباق «كوين آن ستيكس» لخيول «جروب 1»، وفوز المهر «إلكانو» المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، في سباق «وولفرتون ستيكس».

وعرف الفارس وليام بيوك كيفية الحفاظ على قدرات «كيماري» خلال المراحل الأولى في سباق «كوين فاز»، وقطع خط النهاية بزمن بلغ ثلاث دقائق وأربع ثوانٍ وثلاثة أجزاء من الثانية، بفارق 1.5 طول عن الجواد «وورد سورث» المملوك لـ«داريك سميث وجون ماغنير ومايكل تابور» بإشراف المدرب أبداين أوبراين وقيادة الفارس ريان مور.

بدوره قطع الجواد «رييل وورد» بقيادة فارسه ماركو غياني خط النهاية بزمن بلغ دقيقة و38 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية، بفارق كبير بلغ 4.5 أطوال عن الجواد «أستور كينغ» لمالكه سعيد سهيل وإشراف المدرب مايكل ستوت وقيادة الفارس ريان مور.

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