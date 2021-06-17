3 قرارات إدارية ناجحة ساعدت المنتخب على التأهل

المصدر: منصور السندي ■ دبي

أسهمت ثلاثة قرارات إدارية اتخذها اتحاد كرة القدم، في مساعدة المنتخب على التأهل إلى الدور الثالث الحاسم ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، متصدراً للمجموعة السابعة برصيد 18 نقطة، والفوز على كل من ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا وفيتنام، إذ تمثلت هذه القرارات في تجنيس الثلاثي سيبستيان تيغالي وكايو كانيدو وفابيو دي ليما، وقرار استضافة المباريات المتبقية للمجموعة السابعة، إضافة إلى قرار السماح للجمهور بالوجود في المدرجات وتشجيع المنتخب بنسبة 30% من السعة الإجمالية للمعلب.

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم سابقاً الدكتور سليم الشامسي، أن هناك قرارات إدارية مهمة اتخذها مجلس إدارة اتحاد الكرة لعبت دوراً كبيراً في هذا الإنجاز الذي تحقق وقادت الأبيض إلى الدور المقبل في تصفيات المونديال، واصفاً هذه القرارات بأنها هيأت الأجواء المناسبة أمام المنتخب لأداء واجبه على أكمل وجه في المستطيل الأخضر، معتبراً أن تجنيس الثلاثي ليما وكايو وتيغالي كان قراراً صائباً وجاء في توقيت مهم للمنتخب، مؤكداً أن اللاعبين الثلاثة شكلوا إضافة كبيرة للمنتخب نظراً للخبرة الفنية الكبيرة التي يتميزون بها.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «هناك جهود كبيرة قام بها اتحاد الكرة في الفترة الماضية كانت وراء النجاح الذي حققه المنتخب أخيراً، من بينها قرار استضافة مباريات المجموعة، إذ كان لهذا القرار دور كبير في أن يصعد المنتخب للدور الثالث، بجانب الدور المؤثر الذي لعبه وجود الجمهور الإماراتي في المدرجات ودعمه للمنتخب، لذلك فإننا نشكر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، على الدور الكبير الذي قام به في الفترة الماضية وتوفير كل المتطلبات التي تعين المنتخب على الوصول إلى أهدافه المرجوة».

وأضاف: «على الرغم من أن المنتخب اجتاز مرحلة صعبة وحقق أربعة انتصارات مهمة، الا أن القادم أصعب، ويحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل على الصعيدين الإداري والفني».

وكان اتحاد الكرة قام في يناير من العام الماضي بمنح الجنسية الإماراتية للاعبين تيغالي وكايو، ولحق بهما في فبراير من العام ذاته اللاعب ليما.

وسجل ليما أربعة أهداف للمنتخب في هذه التصفيات، فيما سجل كل من كايو وتيغالي هدفاً.

وأشار الشامسي إلى أن اتحاد الكرة حرص أيضاً خلال الفترة الماضية على التعاقد مع مارفيك، الذي سبق له قيادة الأبيض من قبل في هذه التصفيات ولديه معرفة سابقة بلاعبي المنتخب.

القرارات الـ 3

1- تجنيس الثلاثي كايو وليما وتيغالي.

2- استضافة المباريات المتبقية في التصفيات.

3- السماح للجمهور بالوجود في المدرجات.

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