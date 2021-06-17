راشد بن حميد: الانتقال من المركز الرابع إلى الأول تطوّر لمنتخبنا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

هنّأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، لاعبي وأعضاء المنتخب الوطني وجمهور الإمارات بمناسبة التأهل إلى المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022، والتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون في المباريات الأربع وحققوا فيها العلامة الكاملة، مشيداً بتعاون جميع الأطراف، مقدماً الشكر لكل عناصر بعثة الأبيض والجمهور ولكل من أسهم في دعم المنتخب، مقدماً شكره الخاص للجهاز الفني بقيادة الهولندي فان مارفيك الذي تمكن من تطوير المنتخب وجعله متماسكاً، مجدداّ ثقته فيه والعمل معه في الفترة المقبلة.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إن أسرة كرة القدم في الدولة تتقدم بعظيم الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر للرياضة والرياضيين وعلى اهتمامها المستمر بالشباب، مؤكداً أن جميع الإنجازات التي حققها القطاع الرياضي جاءت بفضل الدعم السخي للقيادة الحكيمة.

وأكد أن الانتقال من المركز الرابع إلى الأول في المجموعة السابعة أمر يدل على تطور منتخبنا الوطني وعلى قدرته على تحقيق أهدافه بالعمل الجيد والتحضير المناسب، مشيراً إلى أن الوصول إلى التصفيات الحاسمة للمونديال أمر إيجابي يدعو للتفاؤل، مؤكداً أن «المرحلة المقبلة تتطلب عملاً أكبر وجهداً أعظم، لأن الأبيض سيواجه منتخبات أقوى لها حضور متواصل في نهائيات كأس العالم، لذلك علينا جميعاً أن نشحذ همتنا ونُقوي عزيمتنا».

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