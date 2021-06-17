13 نزالاً في انطلاق بطولة محاربي الإمارات

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة محاربي الإمارات في بيان صحافي تنظيم نسختين من البطولة يومي 18 و19 الجاري في صالة جوجيتسو أرينا في أبوظبي، لتقام «النسخة العربية» منها غداً، قبل يوم واحد من منافسات النسخة الـ20 المقررة السبت المقبل بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي العالم.

وتشهد البطولة العربية مواجهة قوية بين اللبناني الصاعد محمد عسيلي في مواجهة سمير زيدي من جزر القمر.

وتتضمن نسخة السبت المقبل، 13 نزالاً بمشاركة 26 من أكثر المقاتلين مهارة وتميزاً في مقدمتهم راي بورغ المنافس السابق على لقب «يو اف سي» في وزن الديك ضد الكندي المميز جيسي، على أن ينتقل الفائز للتنافس على لقب بطل محاربي الإمارات في الوزن نفسه ضد البطل الحالي فنيسيوس دي أوليفييرا.

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