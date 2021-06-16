خيول غودولفين تسجل انتصارين في مهرجان "رويال أسكوت"

المصدر: جوني جبور - دبي

حققت خيول "غودولفين"، اليوم الأربعاء، انتصارين مستحقين، في ثاني أيام مهرجان "رويال أسكوت" الملكي البريطاني العريق، المقام حالياً في نسخته الـ 310، ويمتد حتى السبت المقبل، وذلك بفوز المهر "كيماري" بإشراف المدرب شارلي آبلبي بلقب سباق "كوين فاز" المخصص للخيول المهجنة الأصيلة "جروب 2" لمسافة 2800 متر عشبي، وانتزع الجواد "رييل وورد" بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور للقب سباق "رويال هانت كاب" المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر عشبي.

وأهدت ثنائية "غودولفين"، الإمارات، لقبها الرابع في النسخة الحالية من مهرجان "رويال أسكوت"، بعد أن شهد اليوم الافتتاحي أول من أمس، فوز المهر "بالاس بيير" بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بلقب سباق "كوين آن ستيكس" لخيول "جروب 1"، واتبع بفوز المهر "إلكانو" المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، في سباق "وولفرتون ستيكس".

وعرف الفارس وليام بيوك كيفية الحفاظ على قدرات "كيماري" خلال المراحل الأولى في سباق "كوين فاز"، قبل أن يطلق العنان له في الأمتار الأخيرة، والانقضاض على الصدارة وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ ثلاثة دقائق وأربعة ثواني وثلاثة أجزاء من الثانية، بفارق 1.5 طول عن أقرب منافسيه الجواد "وورد سورث" المملوك لـ "داريك سميث وجون ماغنير ومايكل تابور" بإشراف المدرب أبداين أوبراين وقيادة الفارس ريان مور، وجاء ثالثاً الجواد "ستول" بشعار "نوت روثشيرد" بإشراف المدربين جون وثادي غوسدن وقيادة الفارس فرانكي ديتوري.

بدوره، فرض الجواد "رييل وورد" بقيادة فارسه ماركو غياني حضوره القوي في سباق "رويال هانت كب"، بعدما نجح في الابتعاد تدريجياً في المراحل الأخيرة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و38 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية، بفارق كبير بلغ 4.5 طولاً عن الجواد "أستور كينغ" لمالكه سعيد سهيل وإشراف المدرب مايكل ستوت وقيادة الفارس ريان مور، فيما عاد المركز الثالث للجواد "غروف فيري" المملوك لـ "مارتن وفاليري سلاد" بإشراف المدرب اندريه بولدينغ وقيادة الفارس ديفيد بروبرت.



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