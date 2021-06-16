«الثقة للمعاقين» يناقش الخطط التشغيلية للجان النادي

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

ناقش مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين البرامج والأنشطة المستقبلية والخطط التشغيلية للجان النادي المختلفة، ومقترح الموازنة العامة وأهم المشاركات الخارجية التي تشارك بها الفرق الرياضية، واستعداداتها المختلفة للمنافسات الدولية المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين برئاسة الدكتور طارق بن خادم.

وقال بيان صحافي: «استعرض المجلس خلال الاجتماع تقرير لجنة الشؤون الفنية ورعاية الموهوبين والتعرف إلى استعدادات الفرق المختلفة بالنادي للمشاركة في البطولات المحلية والدولية المقبلة، كما استعرض تقريراً مفصلاً عن أهم أعمال لجنة التسويق والاستثمار، وتقارير لجان الإعلام والاتصال والأنشطة الثقافية والمجتمعية، كما تم عرض أهم إنجازات اللجنة الاجتماعية وأنشطة فرع الفتيات».

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