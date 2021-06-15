الشريف: تصرف رونالدو سيقوده لعقوبة انضباطية.. والموضوع لا علاقة له بالنظام الغذائي

المصدر: محمد فاضل - دبي

أكد المستشار القانوني الاماراتي يوسف الشريف أن لاعب نادي يوفنتوس والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو معرض لعقوبة كبيرة بعد حادثة استبعاده زجاجتي كوكا كولا خلال المؤتمر الصحافي لمباراة المجر التي ستقام مساء اليوم ضمن كأس أوروبا. وقال الشريف لـ"الإمارات اليوم": من وجهة نظر قانونية بحتة، وبغض النظر عن تقديرنا واحترامنا لكل من النجم الدولي رونالدو وشركة كوكا كولا باعتبارها إحدى الشركات الراعية لبطولة (يورو 2020)، فإن تصرف اللاعب يرتبط بحقوق الرعاية التي تنص عليها العقود التي تبرمها الشركات الراعية مع الجهات المنظمة للبطولة، ومن أهم هذه الحقوق الدعاية والاعلان لمنتجات تلك الشركات، وهذه الحقوق يجب أن يلتزم بها المشاركون في البطولة على مستوى الأندية واللاعبين والأجهزة الفنية وغيرهم.

وتابع: مثل هذا التصرف مخالف لقواعد البطولة ونظامها وعقود الرعاية من جهة، خاصة وأنه قد بدر من أحد اللاعبين الذين يتمتعون بشهرة عالمية واسعة ويعتبر قدوة لملايين المشجعين والمتابعين لكرة القدم على مستوى العالم، وقد ظهر هذا التصرف على مرأى من كل هؤلاء خلال مؤتمرمصور ومذاع عالمياً.

وقال أيضا: هذا التصرف بدون ادنى شك سيؤثر على مبيعات الشركة، لذلك فإنه في الغالب سيحال رونالدو للتحقيق في هذه الواقعة، وسيخضع للجنة الانضباط الأوروبية ولدى "فيفا"، وملاحقته من قبل الشركة بمطالبته بتعويضات، وقد يقوم اتحاد كرة القدم في البرتغال بمواجهته. وتابع إن "الموضوع لا علاقة له بالنظام الغذائي، كون ما حصل يتعلق بحقوق الشركات الراعية للبطولات الكبرى".

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