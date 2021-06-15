خورفكان يستعيد خدمات فهد حديد من العين

المصدر: محمد فاضل - خورفكان

أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم في بيان صحفي التعاقد مع فهد حديد (27 عاماً)، بعقد لموسمين، لتمثيل الفريق في دوري الخليج العربي قادما من نادي العين.

وسبق للاعب تمثيل خورفكان في الموسم 2019-2020، وقدم معه مستويات فنية مميزة وسجل لصالحه 3 اهداف في مرمى حتا والوحدة والشارقة، قبل ان ينتقل إلى "الزعيم" العيناوي. وخاض فهد حديد مع العين 18 مباراة في الموسم الماضي وسجل هدفين. وسبق له تمثيل أندية الشارقة والوصل والنصر.

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