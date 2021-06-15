الحمادي: أطالب بوجود مسابقات للمراحل السنية في كرة قدم الصالات

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

كشف مدرب فريق خورفكان لكرة قدم الصالات أنور محمد الحمادي، عن تطلعاته لانضمام أندية جديدة لمسابقات الصالات، خصوصاً أندية العين والوصل والفجيرة وعجمان وبني ياس، لاستثمار النقلة النوعية الحالية من أجل دوري قوي، مؤكداً أن المرحلة الزمنية الحالية التي تعيشها كرة الصالات تحتاج إلى دعم وتطوير للحفاظ على ما تحقق والمضي باللعبة إلى مكانة أفضل، مثل زيادة عدد الفرق المشاركة وتطوير التغطية الإعلامية وإقامة بطولات للمراحل السنية، متمنياً مشاركة لاعب واحد محترف فقط وآخر على الدكة لمنح الشباب فرصة أكبر في المشاركة بالمباريات وبما يخدم المنتخب الوطني.

وقال أنور الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «البطولات التي تنظمها اللجنة التنفيذية في تقدم وتطور فني طيب، لكنها تحتاج إلى المزيد من الدعم من خلال تنظيم ورش عمل دائمة مع أقطاب اللعبة للمناقشة ولإبراز الإيجابيات والسلبيات، كما أن كرة الصالات بحاجة إلى مزيد من الاهتمام الإعلامي».

وتابع: «يبقى المنتخب الوطني هو الهدف من أي مسابقة، لذلك كلما أصبح الدوري قوياً انعكس ذلك على المنتخبات الوطنية وهو الأمر الذي يدعونا للعمل من أجله، وأتمنى أن يكون هناك دوري تحت 12 و14 و16 سنة لكي نضمن استمرار اللعبة ودعمها بلاعبين يتم تأسيسهم بطريقة أكثر فائدة، لأن ذلك سيمهد لصناعة لاعب كرة صالات مميز ويبشر بالخير لكرة قدم الصالات في الإمارات».

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