الامارات وفيتنام.. التاريخ يجيب على جميع الأسئلة

المصدر: أحمد طارق- دبي

يمتلك منتخب الإمارات أفضلية تاريخية عندما يلتقي مع منتخب فيتنام في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إذ لم يسبق له الخسارة على أرضه أمام "التنين الذهبي".



ورغم أن منتخب فيتنام حقق الفوز في لقاء الذهب بهدف دون رد، ولكن الإمارات تتفوق تاريخياً بفوزها في أربع مباريات مقابل فوز منافسه في مباراتين.



ويأمل "الأبيض" أن يكرر تفوقه على فيتنام الذي لعب مرتين في الإمارات وخسر في المرتين بالنتيجة نفسها بخمسة أهداف دون رد، وكانت المرة الأولى في 2007 بتصفيات كأس العالم 2010، والمرة الثانية في 2013 بالتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2015.



وتاريخياً حقق منتخب فيتنام الفوز في أول مباراة تجمع المنتخبين، عندما التقيا في كأس آسيا 2007 وفاز "التنين الذهبي" بهدفين دون رد، بينما فاز منتخب الإمارات على منافسه في تصفيات كأس العالم 2010 ذهابا بهدف دون رد وإياباً بخمسة أهداف دون رد.



وكرر "الأبيض" فوزه على فيتنام في تصفيات كأس آسيا 2015 بنتيجة هدفين مقابل هدف في الذهاب، وبخمسة أهداف دون رد في الإياب، وأخيراً فاز منتخب فيتنام خلال التصفيات الحالية بهدف دون رد.

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