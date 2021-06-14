45 مشرفاً من أندية دبي في ورشة عمل الإداريين والمدربين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نظم مجلس دبي الرياضي ورشة عمل، عبر وسائل الاتصال المرئية، بعنوان «سُبل التأثير الاجتماعي للمشرفين في سلوك الإداريين والمدربين واللاعبين»، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، التي تهدف إلى تطوير المشرفين والإداريين بأندية وشركات كرة القدم بدبي.

وقال المجلس في بيان أمس: «حاضر في ورشة العمل خبير قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، الدكتور حسين علي مسيح، وشهدت الورشة حضور 45 مشرفاً من أندية وشركات كرة القدم في دبي، إضافة إلى عدد 15 من الأجهزة الإدارية المشرفة على فرق ومنتخبات شرطة دبي».

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