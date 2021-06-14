نواعم «العميد» بطلات دورة النصر للريشة الطائرة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

هيمنت لاعبات النصر على ألقاب النسخة الأولى لـ«بطولة النصر للريشة الطائرة الصيفية للسيدات»، التي اختتمت أول من أمس.

وظفرت لاعبات «العميد» بالمراكز الأولى في فردي المواطنات، إذ توّجت روضة الهاجري بالذهب على حساب زميلتها أمل يوسف، التي نالت الفضية، وذهبت البرونزية لبشرى النجار من فريق أبوظبي.

وفي زوجي المواطنات، فاز الثنائي المكون من روضة الهاجري وأمل يوسف بالمركز الأول، على حساب شما عبدالله وهند الجناحي، وذهبت البرونزية للثنائي أمل باقر وعبير أحمد. وفي مسابقة اللاعبات المقيمات، قبضت اللاعبات المنتسبات لتنس ريشة النصر على المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة الفردي، بفوز السورية أرين إسكندر بالذهبية، والباكستانية تابيه خان الفضية، والهندية مدهامينا ساندرابيان البرونزية.

وفي زوجي المقيمات، اكتفت ممثلات النصر بميداليتين فضية وبرونزية، عبر الثنائي أرين إسكندر وإلينا كانون، والهنديتين أكانو راج ومدهامينا ساندرابيان، فيما نال الذهبية الثنائي الهندي نيدهن ديسي وساكشي براكش من «مركز الرياضي الأول» في دبي.

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