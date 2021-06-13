الفجيرة تنظم 48 بطولة كرة سلة للجاليات

المصدر: محمد فاضل ■ الفحيرة

كشفت اللجنة المنظمة لبطولات الفجيرة لكرة السلة للجاليات، عن تنظيمها 48 بطولة في ملاعب وصالات إمارة الفجيرة خلال الـ12 سنة الماضية، وأنها تتطلع لاستئنافها وفقاً للتعليمات والموافقات الرسمية.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، رئيس اللجنة المنظمة الدائمة لبطولات كرة السلة للجاليات علي الشامسي، والمنسق العام الفلبيني جون ليكموان.

وأشاد عبدالله الشرقي في تصريحات صحافية بالعمل بروح الفريق الواحد، الذي مهد لنجاح جميع البطولات التي تم تنظيمها.

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