«بيكاسو» يتحدى «الزاركا» في كأس الوثبة ببلجيكا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يستضيف مضمار فان وارجيم في مملكة بلجيكا، اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز، المخصصة للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، وجائزتها 5000 يورو، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وقال بيان صحافي: «تتنافس خلال السباق، البالغ طوله 1600 متر، 12 خيلاً سبق لها تحقيق العديد من الانتصارات، ويتصدر القائمة الجواد البلجيكي الزاركا دي إي، لمالكه ومدربه يوهان فيرستربين، وبقيادة جوريكو بوجارتس».

ويتحدى «بيكاسو تي» لـ«إس بي إم لسباقات الخيول»، بإشراف مولد بوستما، وقيادة ستيفن هيلين، غريمه «الزاركا».

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