خورفكان يجدد عقود 5 لاعبين

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

اعلنت شركة نادي خورفكان لكرة القدم في بيان صحافي عن تجديد عقد لاعب المنتخب الوطني السابق عامر مبارك غانم لتمثيل النسور في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي لموسم واحد، اضافة الى أربعة لاعبين اخرين حيث تم تجديد اعارة المقيم المصري عبدالله الرفاعي لموسم واحد قادما من نادي الوحدة، بينما تم تحديد عقد كل من اللاعبين يوسف العامري وعادل سبيل وسالم علي الحمادي لموسمين اخرين.

وتأتي هذه التعاقدات ضمن استعدادات خورفكان للموسم المقبل.

وكان خورفكان قد أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر برصيد 25 نقطة محققا اول بقاء له في الاضواء منذ تطبيق الاحتراف.

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