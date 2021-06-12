رونالدينيو يحصل على الجرعة الثانية للقاح كورونا في دبي

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

ذكرت وسائل إعلام برازيلية، أن نجم منتخب البرازيل السابق، رونالدينيو، حصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا في دبي، لافتة إلى أنه اغتنم فرصة وجوده في «دانة الدنيا»، ليحصن نفسه من الوباء والجائحة التي أصابت ملايين البشر في جميع دول العالم.

وأوضحت صحيفة «إسبورتي» البرازيلية، أن رونالدينيو أكمل الجرعة المحددة من لقاح فيروس كورونا، بعدما حصل على الجرعة الثانية، الأربعاء الماضي بدبي، إذ كان قد حصل على الجرعة الأولى من اللقاح في 19 مايو الماضي، مشيرة إلى أن الممرضة التي قامت بتطعيمه بالجرعة الثانية، حصلت على هدية جميلة من النجم البرازيلي، وهي قميص منتخب البرازيل، ويحمل توقيع رونالدينيو.

وأشارت إلى أن لاعب باريس سان جيرمان، وبرشلونة، وميلان، السابق، يستمتع بالعيش في الإمارات، بعدما حصل على الإقامة الذهبية التي تمتد إلى 10 سنوات، من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والتي يتم منحها إلى المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المواهب المتخصصة والمؤثرة في المجتمع، بهدف تسهيل الأعمال التجارية في المنطقة.

يذكر أن رونالدينيو أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد في 25 أكتوبر من العام الماضي، قبل أن يتعافى، بينما تلقى صدمة كبيرة بوفاة والدته دونا ميغولينا، (71 عاماً)، في 21 فبراير الماضي، بعدما أصيبت بالفيروس في ديسمبر 2020، ودخلت على إثرها إلى العناية المركزة.

يذكر أن رونالدينيو وخلال زيارة سابقة لمقر مجلس دبي الرياضي، كشف عن عشقه الكبير للحياة في دبي، وأنه يراها من أكثر مدن العالم أماناً، بجانب تميّزها في كل الجوانب، وقال إنه يخطط للاستثمار في المدينة، وخاصة في مجال أكاديميات كرة القدم.

• رونالدينيو حاصل على الإقامة الذهبية ويستمتع بالعيش في دبي.

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