حقنة صينية تجريبية تنافس «مونجارو».. خسارة 17.7% من الوزن خلال 48 أسبوعاً

أظهرت نتائج تجربة سريرية لدواء صيني تجريبي لإنقاص الوزن، يُعرف باسم «ريبوباتايد»، انخفاضاً في أوزان المشاركين بنسبة وصلت إلى 17.7% في المتوسط خلال 48 أسبوعاً، ما يضعه ضمن العلاجات الواعدة التي قد تنافس حقن التنحيف الشهيرة، مثل «مونجارو» و«ويغوفي»، إذا أكدت التجارب اللاحقة فعاليته وسلامته.

ووفقاً لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، اختبر باحثون من جامعة فودان في شنغهاي الدواء على 567 بالغاً يعانون زيادة الوزن أو السمنة، بمتوسط عمر بلغ 34 عاماً، ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة «جاما» الطبية. وتلقى 424 مشاركاً حقناً أسبوعية من الدواء بثلاث جرعات مختلفة، فيما حصل 143 مشاركاً على علاج وهمي.

وبعد 48 أسبوعاً، بلغ متوسط انخفاض الوزن 10.7% لدى متلقي جرعة المليغرامين، و16.4% لدى متلقي جرعة 4 مليغرامات، و17.7% لدى متلقي جرعة 6 مليغرامات، مقابل 1.4% فقط لدى المجموعة التي تلقت العلاج الوهمي. كما خسر 44.4% من المشاركين الذين تلقوا الجرعة الأعلى ما لا يقل عن خُمس وزنهم الأصلي.

ويماثل الدواء في آلية عمله «مونجارو»، إذ يحاكي تأثير هرمونين يشاركان في تنظيم الشهية ومستويات السكر في الدم، بما يعزز الشعور بالشبع ويحد من الجوع، ويساعد على تقليل كمية الطعام المتناولة.

وسجلت الدراسة تحسناً في عدد من المؤشرات الصحية المصاحبة لزيادة الوزن، شملت ضغط الدم ومستويات السكر والكوليسترول والدهون الثلاثية ومقاومة الإنسولين، إلى جانب تراجع محيط الخصر بنحو 9 إلى 14 سنتيمتراً لدى المشاركين الذين تلقوا الدواء، مقارنة بنحو 2.5 سنتيمتر في المجموعة التي تلقت العلاج الوهمي.

وكانت اضطرابات الجهاز الهضمي أبرز الآثار الجانبية المسجلة، وشملت الغثيان والقيء والإسهال، وظهرت لدى نحو نصف المشاركين في مجموعة الجرعة الأقل، وما يقارب ثلثي المشاركين في مجموعة الجرعة الأعلى. ووُصفت معظم الحالات بأنها خفيفة أو متوسطة.

ورغم النتائج، أشار الباحثون إلى أن فترة الدراسة قد لا تكون كافية لتحديد التأثير الكامل للدواء، خصوصاً أن فقدان الوزن لم يصل إلى مرحلة الاستقرار لدى مجموعتي الجرعتين المتوسطة والعالية بحلول الأسبوع الـ48. كما أن صغر متوسط أعمار المشاركين يحد من إمكانية تعميم النتائج على الفئات الأكبر سناً.

ولا تتيح النتائج الحالية الجزم بتفوق الدواء على «مونجارو» أو «ويغوفي»، إذ لم تُجرَ مقارنة مباشرة بين العلاجات. ويخضع «ريبوباتايد» حالياً لاختبارات إضافية، من بينها تجربة تقارنه بمادة «سيماغلوتايد» الفعالة في «ويغوفي»، بمشاركة نحو 1200 شخص في بريطانيا وعدد من الدول الأخرى.