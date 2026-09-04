بعد تناول فيتامين "D".. أعراض قد تتجاوز الصداع

يتناول الكثيرون مكمل فيتامين "D" لتعويض نقص هذا الفيتامين المهم، لكن ظهور صداع متكرر بعد بدء تناوله قد يثير التساؤل بشأن العلاقة بين الاثنين، وما إذا كان العرض طبيعيًا أم مؤشرًا إلى حصول الجسم على كمية أكبر مما يحتاج إليه.

فرغم أهمية فيتامين "د" لصحة العظام والعضلات والعديد من وظائف الجسم، فإن تناوله بجرعات مرتفعة، خصوصًا لفترات طويلة ومن دون متابعة طبية، قد يؤدي إلى اضطراب مستويات الكالسيوم في الدم وظهور مجموعة من الأعراض.

ويُصنف فيتامين "د" وفقا لموقع "verywellhealth" ضمن الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، ويلعب دورًا مهمًا في تنظيم امتصاص الكالسيوم ومستوياته في الجسم.

وعند الحصول على كميات مفرطة منه، يمكن أن ترتفع مستويات الكالسيوم في الدم، وهي حالة تعرف باسم "فرط كالسيوم الدم"، وقد يكون الصداع أحد الأعراض المصاحبة لها.

ولا تحدث المشكلة عادة نتيجة تناول جرعة واحدة، وإنما ترتبط بصورة أكبر بالحصول على جرعات مرتفعة على مدى فترة طويلة.

ومع ذلك، قد يكون بعض الأشخاص أكثر حساسية تجاه المكملات حتى عند تناول جرعات أقل، خصوصًا المصابين بأمراض الكلى أو الاضطرابات التي تؤثر في طريقة تعامل الجسم مع فيتامين "د".

ولا يعد الصداع العلامة الوحيدة المحتملة لارتفاع الكالسيوم في الدم، إذ قد تظهر أعراض أخرى مثل الغثيان والإمساك والتعب وضعف العضلات، إلى جانب الشعور المتزايد بالعطش وكثرة التبول.

وفي بعض الحالات، يمكن أن يعاني الشخص من التشوش الذهني، بينما قد تتسبب الحالات الأكثر شدة في اضطرابات بنظم القلب أو مشكلات في الكلى.

ويعني ظهور أكثر من عرض بالتزامن مع استخدام جرعات مرتفعة من فيتامين "د" ضرورة مراجعة الجرعة واستشارة الطبيب، بدل الاستمرار في تناول المكمل من دون معرفة السبب.

متى تصبح الجرعة مرتفعة؟

يبلغ الحد الأعلى اليومي المقبول من فيتامين "د" بالنسبة إلى معظم البالغين 4000 وحدة دولية، وفق إرشادات صحية عامة، ويزداد خطر حدوث آثار جانبية عند تجاوز هذه الكمية بصورة منتظمة.

لكن هذا الرقم لا يعني أن جرعة واحدة تناسب الجميع، كما أن الجرعات العلاجية الأعلى قد يصفها الطبيب في بعض حالات النقص وتحت المتابعة الطبية.

وتختلف احتياجات الجسم وفق عوامل عدة، بينها مستوى فيتامين "د" في الدم والحالة الصحية والعمر ووجود أمراض أو أدوية أخرى، لذلك لا يُنصح بالاعتماد على جرعات مرتفعة لفترات طويلة من دون تقييم طبي.