استغناء

اقتربت إدارة نادٍ محترف من الاستغناء عن خدمات لاعب دولي مميز في مركزه، وذلك بسبب مطالبه الكثيرة، وعدم التعاون مع الإدارة، علماً أن المعوقات ليست مادية.

مدرّب

ذكرت مواقع إعلامية مصرية أن مدرب غزل المحلة المصري، خالد عيد، مرشح لتدريب أحد أندية دوري الدرجة الأولى، إلا أن مراقبين أكدوا أن المحلة قد لا يستغني عنه بسهولة، خاصة أن الفريق يحقق نتائج طيّبة.

رفض

رفضت إدارة أحد أندية الدوري عرضاً من فريق منافس، لضم لاعب دولي، نظير الحصول على مقابل مادي، وثلاثة لاعبين، بعدما أبدى المدرب تمسكه ببقاء اللاعب مع فريقه.

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