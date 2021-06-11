رونالدينيو يتلقى لقاح كورونا في دبي.. ويهدي قميصه إلى ممرضة

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن نجم منتخب البرازيل السابق رونالدينيو غاتشو حصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا في دبي، مشيرة إلى أن اغتنم فرصة وجوده في "دانة الدنيا"، ليحصن نفسه من الوباء الذي أصاب الملايين من البشر في جميع دول العالم.

وأوضحت صحيفة "إسبورتي" البرازيلية أن رونالدينيو أكمل الجرعة المحددة من لقاح فيروس كورونا، بعدما حصل على الجرعة الثانية، الأربعاء الماضي في دبي، إذ كان قد حصل على الجرعة الأولى من القاح في 19 مايو الماضي، مشيرة إلى أن الممرضة التي قامت بتطعيمه بالجرعة الثانية حصلت على هدية جميلة من النجم البرازيلي، وهي قميص منتخب البرازيل يحمل توقيع رونالدينيو.

وأشارت إلى أن لاعب باريس سان جيرمان وبرشلونة وميلان السابق يستمتع بالعيش في الإمارات بعدما حصل على الإقامة الذهبية التي تمتد إلى 10 سنوات من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والتي يتم منحها إلى المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المواهب المتخصصة والمؤثرة في المجتمع، بهدف تسهيل الإعمال التجارية في المنطقة.

يذكر أن رونالدينيو كان قد أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد في 25 أكتوبر من العام الماضي، قبل أن يتعافى من المرض، بينما تلقى النجم البرازيلي صدمة كبيرة بوفاة والدته دونا ميغولينا، البالغة من العمر 71 عاما في 21 فبراير الماضي، بعدما أصيبت بالفيروس في ديسمبر 2020 ودخلت على إثرها إلى العناية المركزة.

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