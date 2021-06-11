فاطمة تتزيّن بالفضة.. والمهيري يتقلد البرونز في «الرماية العربية»

المصدر: القاهرة ■ الإمارات اليوم

أضاف المنتخب الوطني للرماية ميداليتين جديدتين إلى رصيده في البطولة العربية المقامة حالياً في مصر، حملتا إمضاء فاطمة محمد التي تزينت بالميدالية الفضية في رماية الأطباق من الحفرة (التراب) للسيدات، ويحيى المهيري الذي تقلد الميدالية البرونزية.

ويعد إنجاز فاطمة محمد لافتاً على صعيد السيدات، في وقت تألقت زميلتها في المنتخب، عائشة الياسي، وبلغت نهائي بطولة السيدات للمرة الأولى، أما برونزية يحيى المهيري فقد انتزعها من أبطال العالم، المصريين أحمد قمر وأحمد زاهر وعزمي محيلبة، والكويتيين طلال الرشيدي وعبدالرحمن الفيحان وناصر المقلد، والقطريين راشد العذبة وسعيد أبوشارب ومحمد الرميحي، والسعودي فيصل الدعجاني، وكان قاب قوسين أو أدنى من الدخول إلى نهائي العرب للمنافسة على الذهب، لكنه أُقصي بسبب «الشوت أوف».

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