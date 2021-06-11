السهلاوي: الاحتراف ليس مالاً فقط بل مهنة يجب أن نعطيها حقها

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

قال عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، يوسف السهلاوي، خلال برنامج «ملهمون» على قناة الشارقة، إن «الاحتراف ليس مالاً فقط، بل مهنة يجب أن نعطيها حقها، ويجب على اللاعبين أن ينضبطوا ويضعوا أهدافاً واضحة، ويتّخذوا التعلم والتدريب واكتساب المهارات والتقنيات الجديدة سبيلاً للتطور».

وتحدث السهلاوي، خلال استضافته في البرنامج، حول العديد من الموضوعات المتعلّقة بتجربته الحياتية، وعلاقته بالرياضة ودراسته للقانون، وطموحاته والدعم الأسري الذي حظي به، وصولاً إلى أبرز المحطات التي شكّلت شخصيته وحضوره.

وكشف السهلاوي، الذي يشغل حالياً منصب النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم، ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية، عن الجهود التي يبذلها الاتحاد بهدف إيصال الكرة الإماراتية إلى مراحل متقدمة على المستوى الآسيوي.

واستعرض رئيس لجنة المنتخبات الوطنية ظروف نشأته والفترات الملهمة التي شكّلت شخصيته الرياضية، التي استهلّها في سن الـ16، حتى انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لنادي الشارقة، وإسهاماته في حصول النادي على كأس رئيس الدولة عام 82، وصولاً إلى اعتزاله كرة القدم وتوليه مهمة رئاسة لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، وفوز الإمارات للمرة الأولى ببطولة كأس الخليج العربي عام 2007.

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