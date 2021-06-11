الذيد لم يجدّد عقد لاعب برشلونة الأسبق سواريز

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

قال مدرب الذيد، وليد عبيد: «إن ناديه لم يجدد عقد لاعب برشلونة الأسبق الفنزويلي الأصل الإسباني الجنسية، جيفرين سواريز، لتمثيل الفريق في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى لأسباب جوهرية، لكنها لا تتعلق بإمكاناته الفنية المعروفة كلاعب دولي لعب مع أفضل الفرق العالمية، ومنها برشلونة الإسباني، على حد تعبيره».

وأوضح لـ«الامارات اليوم»: «سواريز لاعب مهاري مميز، ويتمتع بمواصفات فنية معروفة، لكن عدم تجديد عقده يعود إلى رؤية الجهاز الفني لحاجته إلى لاعب أجنبي آخر يمكنه أن يخدم الفريق بمواصفات فنية مختلفة تخدم مصلحة الفريق في جوانب محددة أخرى، ونحن نشكر اللاعب لما قدمه مع الفريق، وتمنياتنا له بمستقبل كروي مميز في محطته المقبلة».

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