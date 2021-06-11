خورفكان يضم الزيودي ومسعود وإبراهيم سعيد

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

أعلن المركز الإعلامي لشركة نادي خورفكان لكرة القدم عن التعاقد مع ثلاثة لاعبين مواطنين، لتمثيل «النسور» في دوري الخليج العربي وهم: لاعبا نادي الظفرة مسعود سليمان (29 سنة)، وإبراهيم سعيد (29 سنة) لثلاثة مواسم، ولاعب الفجيرة أحمد سليمان الزيودي (25 سنة) لموسمين.

وقال النادي في بيان أمس: «يأتي التعاقد مع اللاعبين الجدد ضمن الاستعدادات المبكرة لنادي خورفكان، الذي تعاقد أخيراً، مع المحترف العراقي أسامة رشيد، والتجديد للبرازيلي دودو، فضلاً عن تجديد عقد المدرب كايو زيناردي».

ونجح اللاعبون الثلاثة من تقديم مستويات مميزة مع فرقهم السابقة في الموسم الماضي، ما يجعلهم بجاهزية تامة لمزيد من النجاح في الموسم الجديد.

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