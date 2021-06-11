عيسى أولى صفقات المواطنين في الوصل

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن الوصل تعاقد رسمياً مع حارس المرمى إبراهيم عيسى، في صفقة انتقال حر، ليصبح أولى صفقات اللاعبين المواطنين في «الإمبراطور» بفترة الانتقالات الصيفية. وكان عيسى قد فسخ عقده، أمس، مع ناديه السابق النصر بالتراضي، إذ سيعوض حارس «العميد» اللاعب سلطان المنذري، الذي انتهى عقده مع الوصل، واتفق مع العين على الانضمام إلى صفوفه. ويسعى الوصل لترتيب أوضاعه، سواء من حيث التعاقد مع المواطنين أو اللاعبين الأجانب، وذلك للتحضير بقوة لخوض الموسم المقبل، تحت قيادة المدرب البرازيلي هيلمان.

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