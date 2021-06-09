منتخب الإمارات للشباب في اختبار ودي غداً أمام لبنان

المصدر: الامارات اليوم

يخوض المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 مباراة ودية أمام نظيره منتخب لبنان غداً الساعة السابعة والنصف مساء، على ملعب حميد الطاير بنادي النصر في ختام معسكره الداخلي بدبي. وقال مدير المنتخب بدر أحمد في تصريح صحافي أن التجمع الحالي يأتي ضمن برنامج الإعداد المبكر للاستحقاقات القادمة أهمها التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً المقررة العام المقبل.

وأضاف أن تجربة لبنان تمثل أهمية بالنسبة للجهاز الفني الذي سيمنح الفرصة أمام أغلب اللاعبين للوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية ومدى استفادتهم من التدريبات التي أجروها خلال فترة المعسكر.

وحرص عدنان الطلياني وعبدالله سلطان عضوا لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية على متابعة تدريبات المنتخب اليوم التي أقيمت في ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد بدبي إلى جانب ميشيل سابلون المدير الفني للاتحاد وعبدالقادر حسن مدير إدارة المنتخبات.

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