علي مبخوت: وجود ليما يساعد أي لاعب على إحراز الأهداف

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أبدى مهاجم المنتخب الوطني، علي مبخوت، سعادته بالفوز الذي حققه «الأبيض» على تايلاند بثلاثة أهداف مقابل هدف، مؤكداً أن تألق فابيو ليما يجعله يشعر بالسعادة، مشدداً على أن وجود لاعب الوصل يساعد أي لاعب على إحراز الأهداف.

وقال مبخوت في تصريحات صحافية: «إن فابيو ليما يعدّ إضافة قوية للمنتخب، إذ إنه من اللاعبين المؤثرين، ووجوده مهم جداً في خط الهجوم، ويساعد أي لاعب على إحراز الأهداف».

وتحدث الهداف التاريخي للمنتخب الوطني عن إهداره أكثر من فرصة محققة أمام تايلاند، وقال: «أمر طبيعي أن أحرز الأهداف في بعض المباريات، وألا يحالفني التوفيق في بعض المباريات الأخرى، والأهم هو تحقيق الفريق للفوز».

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