اتحاد الكرة يُنظم ندوة قانونية مع ممثلي «فيفا»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يُنظم اتحاد كرة القدم، غداً، بالتعاون مع ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ندوة قانونية يقدم محاورها، الدكتور إيميليوا غارسيا رئيس الشؤون القانونية والأمتثال بالـ«فيفا»، وميجيل ليتراد مدير إدارة القضايا بالاتحاد الدولي.

وقال بيان صحافي: «تتضمن محاور الورشة شرح الدور الفعال لمركزFIFA Clearing House ، ودراسة أهم القضايا التي تواجه الأندية واللاعبين في الانتقالات الدولية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news